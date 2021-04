Mihajlovic attacca Mancini: “Perchè convocare Soriano per tenerlo in tribuna? Fosse stato per me…”





Sinisa Mihajlovic nel corso della Conferenza Stampa di oggi ha commentato con non poca indignazione le scelte di Roberto Mancini in Nazionale. In particolare, il tecnico del Bologna, ha criticato il suo ex compagno di squadra alla Lazio per il trattamento riservato a uno dei suoi giocatori Roberto Soriano. “Se fosse stato molto attento alle vicende del Bologna, Mancini non avrebbe portato Soriano per fare tre tribune. Non mi aspettavo zero minuti in tre gare: lui è il miglior centrocampista italiano e non mi è parso giusto. Averlo saputo, era meglio se fosse rimasto con noi: non mi è piaciuto, parlo da allenatore del Bologna e da amico di Mancini. Tre tribune contro… chi? E dagli soddisfazioni, ha fatto nove gol, tanti assist. Fallo giocare. Se io fossi stato Soriano l’avrei mandato a quel paese: con tutto il rispetto per la nazionale e Mancio”.

A chiusura della Conferenza il mister ha poi voluto dedicare un pensiero alla famiglia di Daniel Guerini: “Voglio far loro le mie condoglianze, conoscevo anch’io Daniel. Era un ragazzo splendido”.

