Nazionale, focolaio Covid: un altro positivo





Dopo la positività di Leonardo Bonucci, c’è un altro calciatore che, al rientro degli impegni in Nazionale, è risultato positivo al coronavirus. Il PSG infatti, con una nota ufficiale, ha comunicato che il proprio centrocampista Marco Verratti ha contratto il Covid ed è ora in isolamento, come da protocollo. Verratti è il sesto positivo tra gli Azzurri, considerati i quattro membri dello staff positivi al tampone prima della trasferta in Lituania. Il calciatore, con ogni probabilità, non sarà disponibile per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

