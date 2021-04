Ora è ufficiale, ecco dove si disputerà la finale di Coppa Italia





Ora è ufficiale, la finale di Coppa Italia 2020/21 tra Atalanta e Juventus, in programma il prossimo 19 maggio. si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Cambio di location, dunque, per l’ultimo atto di questa competizione che non si svolgerà più allo Stadio Olimpico di Roma, come nelle edizioni passate.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: