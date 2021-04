Scambio di doni pasquali tra la S.S. Lazio e l’associazione di Suor Paola





Come ogni anno, quest’oggi si è svolto il tradizionale scambio di auguri di Pasqua tra Suor Paola ed il presidente Claudio Lotito. Ancora una volta il calcio e la solidarietà si uniscono in nome dell’amicizia e dell’amore, valori da sempre promossi dalla S.S. Lazio e dal suo Presidente.

I bambini di suor Paola hanno omaggiato il Presidente con un bellissimo uovo di cioccolato raffigurante l’ultimo derby della Capitale vinto dalla Lazio. Il Club, invece, ha donato alla So.Spe. alcune maglie da gioco della Scarpa d’Oro Ciro Immobile.

In tale occasione, il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito ha dichiarato: “Voglio fare tanti auguri di buona Pasqua a Suor Paola ed alla sua famiglia, ma soprattutto ai bambini che, come al solito, sono stati stupendi, ricchi di sentimenti; hanno testimoniato il loro valore, il loro affetto e la loro passione per i colori della Lazio attraverso un bellissimo dono che rappresenta un forte legame tra la S.S. Lazio e Suor Paola”.

Suor Paola ha, infine, rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tanti auguri di buona Pasqua al Presidente Claudio Lotito ed alla S.S. Lazio. Che questa Pasqua possa portarci a tutti quegli obiettivi per i quali la Lazio ha sempre lottato sul piano umano”.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: