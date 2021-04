SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sullo Spezia





Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato italiano è pronto a ripartire in un all-in tutto da vivere. La 29ª giornata di Serie A sarà infatti tutta concentrata sabato 3 aprile, a partire dalle 12:30 per poi proseguire senza sosta fino all’ultimo incontro delle 20:45. In questo particolare turno, la Lazio si appresta ad affrontare lo Spezia, squadra ligure attualmente in lotta per la permanenza in A. Nonostante le condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori, visti i vari impegni con le rispettive nazionali, i biancocelesti andranno a caccia dei tre punti per mantenere aperta la corsa Champions League Allo stesso modo, la squadra di Italiano tenterà di non perdere punti preziosi per il raggiungimento dell’obbiettivo salvezza.

LO SPEZIA: La squadra ligure occupa attualmente la 15esima posizione a quota 29, a pari punti con Benevento e Fiorentina. Nell’ultimo incontro prima della sosta, ha battuto per 2-1 il Cagliari, distaccandosi così di sei lunghezze dalla penultima posizione. Un vantaggio importante, che gli uomini di Italiano vorranno sicuramente preservare non perdendo ulteriori punti nelle restanti gare. D’altronde, in questa stagione lo Spezia ha dimostrato di saper mettere in difficoltà sopratutto le big, contro le quali non ha quasi mai sfigurato. Il bel gioco proposto, le permette infatti di esprimersi al meglio anche contro formazioni sulla carta nettamente superiori.

LA FORMAZIONE: (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Terzi, Marchizza; Leo Sena, M. Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi.

LA STELLA: La probabile partenza dalla panchina di due centroavanti importanti come Nzola e Galabinov, non è motivo di sottovalutazione dell’organico ligure. La rosa di Italiano è infatti ricca di giovani talenti, tra i quali spiccano i vari Verde, Maggiore, Piccoli (in gol nelle ultime due di campionato) e Bastoni, terzino dai molteplici assist e con il fiuto del gol. Il reparto offensivo rimane comunque molto insidioso, per questo motivo Gyasi può rappresentare un vero e proprio pericolo per la difesa biancoceleste. Il ghanese, si è spesso fatto trovare pronto nel sostituire due punti fermi come Nzola e Galabinov, tanto da mettere a segno diverse reti pesanti ogni qual volta fosse chiamato in causa.

I PRECEDENTI: Nella gara di andata la Lazio si è imposta per 2-1, raggiungendo un successo non semplice da ottenere sul campo dello Spezia. In quel’ccasione, Ciro Immobile siglò il vantaggio biancocelste, andando a segno per l’ottava partita consecutiva agganciando Vincenzo Montella a quota 141 reti in Serie A. Il momento di forma dell’attaccante napoletano era ben diverso da quello attuale, chissà se proprio contro lo Spezia non possa ritrovare la lucidità giusta per tornare al gol in campionato, che manca da 6 partite consecutive. Milinkovic incrementò poi il vantaggio trovando la rete del 2-0, mentre pe gli spezini fu Nzola ad accorciare le distanze nei minuti finali.

