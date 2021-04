SOCIAL | La Lazio suona la carica per le ultime dieci “battaglie”: “Da vivere tutte d’un fiato” | VIDEO





Conclusa la pausa per gli impegni delle Nazionali, domani riprenderà il campionato. Le ultime dieci sfide di Serie A dove si deciderà tutto, Scudetto, Champions League, Europa League e retrocessioni. La prima della Lazio sarà in casa contro lo Spezia (domani alle 15:00), con lo scopo di ripartire subito con una vittoria per continuare a lottare per l’obiettivo: un posto nella prossima Champions League. In vista della ripresa del campionato, la Lazio, attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della società, ha suonato la carica: nel video vengono riprese le migliori azioni di questa stagione, con il messaggio che recita: “Mancano dieci battaglie, da vivere tutte d’un fiato”.

