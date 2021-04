Tennis, Sinner vola in finale a Miami: battuto Bautista Agut





Splendida notizia per il mondo del tennis italiano: Jannik Sinner ha battuto in semifinale lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 e vola in finale del MiamiOpen. Si tratta di un’impresa per il diciannovenne, che è infatti il più giovane italiano a raggiungere una finale master 1000 (lo era già per la semifinale). Due anni dopo la vittoria a Montecarlo di Fognini, un altro italiano torna così in finale. Sinner ora se la vedrà con uno tra Rublev e Hurkacz.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: