Come riportato da Tuttosport, contro lo Spezia, Inzaghi dovrà sostituire Luis Alberto, ko per un impatto durante gli allenamenti con il giovane Armini. Lo spagnolo, per esautorare il ragazzo da ulteriori responsabilità, aveva postato sui social un messaggio nella serata di mercoledì: ”Sono cose che possono capitare”. Adesso il tecnico biancoceleste dovrà valutare un’alternativa per affrontare al meglio le partite restanti del campionato. La soluzione sembrerebbe essere Andreas Pereira, che da inizio stagione fatica e reclama un posto da titolare in quel ruolo. In alternativa, da non sottovalutare, Akpa Akpro, Milinkovic, Parolo e Cataldi.

