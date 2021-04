3 aprile 2016, quando Inzaghi salì in cattedra: da 5 anni il mister giusto al posto giusto





Era il 3 aprile del 2016 quando il giovane tecnico Simone Inzaghi approdò sulla panchina della prima squadra biancoceleste, subentrando a Stefano Pioli. Dopo aver vestito la maglia della Lazio da giocatore, iniziò la sua carriera da tecnico laziale seguendo dapprima gli Allievi Regionali, poi gli Allievi Nazionali, fino ad arrivare alla Primavera. Già con una carriera ricca di trofei e di soddisfazioni con le giovanili, si ritrova a lavorare con i “grandi”: in questi 5 anni ha messo in bacheca 2 Supercoppe Italiane ed una Coppa Italia. Cosa ancora più importante, ha riportato, quando ancora era possibile assistere alle partite, il pubblico allo stadio ed ha ricompattato l’intera tifoseria biancoceleste, che in lui ha visto il degno rappresentante di questi colori. Un attaccamento alla Lazio, quello del tecnico, che si può solo paragonare ai grandi nomi del passato, uno su tutti quello del Mestro Maestrelli. Gli abbracci con i suoi giocatori, quei giochi in campo a fine gara con il figlio Lorenzo, le partite terminate sempre senza un filo di voce e quelle corse lungo il campo ad accompagnare i suoi: tutto ciò lo ha reso il tecnico che ogni laziale vorrebbe alla Sir Alex Ferguson.

Il mister giusto al posto giusto – Ha preso una Lazio in difficoltà e l’ha resa grande. Ha lavorato con quelli che sono oggi i big della rosa, rendendoli quello che sono e funzionali come non mai al gioco della squadra. Con il suo studio attento e meticoloso ha fatto crescere su tutti, rendendo impercettibile la differenza tra titolari e seconde linee. La banda Inzaghi infatti resterà nella storia, per la cavalcata della scorsa stagione, per il rientro in Champions, ma anche per le gare al cardiopalma, i successi arrivati allo scadere, i derby perfetti e tutte le emozioni vissute. In questi suoi anni alla guida della prima squadra ha fatto sentire meno forte il divario con la più grande squadra del campionato italiano, la Juventus, che ha collezionato bene 9 scudetti di seguito ma che con la Lazio ha perso anche due finali in Supercoppa. Tante vittorie sono firmate Simone Inzaghi, che prima di essere l’allenatore della squadra ne è tifoso. Pensarlo lontano da Roma è impossibile: certi legami sono destinati a durare in eterno.

La lazialità – Un amore, quello per questi colori, nato tanti anni fa, quando era solo un giovane attaccante pronto a dare una mano al club a suon di gol. Ha collezionato record di reti in Europa da calciatore e superato le presenze di Dino Zoff in panchina ora che la squadra la guida da fuori il rettangolo verde. Per gli anni di permanenza nella capitale, per la gavetta fatta sin dalle giovanili e per i successi ottenuti anche con i grandi, quello di Inzaghi è uno di quei nome entrati di diritto negli almanacchi della ultracentenaria storia laziale. Per quello che ha dato, sta dando e si spera possa dare a lungo, si può affermare con fermezza che il tecnico giusto al posto giusto. Quell’allenatore che ogni tifoso sogna di avere, per sempre, alla guida della propria squadra del cuore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: