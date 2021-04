CdS | Rincorsa Champions, Inzaghi e la Lazio ci credono: ”E’ ancora lunga e vogliamo l’Europa che conta”





Come riportato dal Corriere dello Sport, nella conferenza di ieri, in vista della partita contro lo Spezia, Inzaghi ha affrontato diversi temi: la Champions, la prematura scomparsa di Daniel Guerini, la 402 presenze di Radu con la Lazio, l’assenza di Luis Alberto e la possibilità di dare spazio a Pereira.

Ecco le sue parole: ”Dobbiamo riattaccare la cosiddetta spina. C’è chi ha lavorato bene qui a Formello e chi è appena tornato dalle nazionali. Spero di ritrovare tutti come li avevo lasciati. Abbiamo lasciato con due vittorie non semplici, soprattutto a Udine, perché venivamo dalla trasferta di Monaco e dovevamo affrontare una squadra che nel girone di ritorno stava marciando con una media punti elevata. Vorrei dare seguito con lo Spezia alla partita del Friuli. Con il presidente ieri ci siamo visti in un momento molto doloroso, eravamo uniti nel dolore insieme alla famiglia di Daniel. E’ stata una giornata triste per il mondo laziale. Mi ha fatto tornare indietro di 9 anni e alla tragedia di Mirko Fersini. Certi incidenti non dovrebbero mai accadere. Radu è stato mio compagno e, sono suo allenatore. Si tratta di un bel record, in tutti questi anni se lo è meritato per l’impegno e la dedizione che ha messo sul lavoro”.

Continua sulla Champions e Andreas Pereira. ”Siamo nel gruppo con quelle 5 che conosciamo, ben attrezzate. anche quest’anno noi e l’Atalanta abbiamo fatto qualcosa di importante, loro sono messi meglio, però mancano 11 partite ci sono 33 punti a disposizione, è lunga. Cercheremo di dare il massimo, vogliamo rimanere nell’Europa che conta. Pereira sta lavorando molto bene, può essere un’opzione, sono molto contento per come si è inserito, può fare la mezzala o la seconda punta. Avrebbe meritato più spazio ho cercato di inserirlo, ma come interni abbiamo Luis Alberto e Milinkovic e sapete chi sono gli attaccanti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: