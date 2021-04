CorSera | Inzaghi senza il Mago ”Lazio, io resto qui”





Luis Alberto out, chance per Pereira contro lo Spezia.

Come riportato dal Corriere della Sera, la gara di oggi contro lo Spezia è accompagnata da diverse situazioni: il rinnovo del contratto di Inzaghi, le stancanti partite delle nazionali, il momento nero di Immobile, il record di Radu, l’infortunio di Luis Alberto. Ciò nonostante, la partita di oggi è fondamentale per la Lazio, perchè la rincorsa alla zona Champions passa proprio da questi eventi. Al momento, 6 sono i punti di distacco dalla pozione da raggiungere, ma rispetto al posto occupato dall’Atalanta c’è una partita in più da giocare. Vietato sbagliare, insomma.

In merito al suo futuro alla Lazio, ieri Inzaghi ha dichiarato: ”Spero di andare avanti qui per molti anni ancora. È chiaro che bisognerà sedersi e parlarne, ma credo di essere la prima scelta del presidente, così come per me lo è questa società. Penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi, senza se e senza ma”.

Nella gara contro lo Spezia, il tecnico biancoceleste non avrà Luis Alberto, e nelle dichiarazioni aggiunge: ”Speriamo di recuperarlo per la prossima partita”. In base alle prove tattiche del pomeriggio di ieri, l’allenatore sembrerebbe intenzionato a sostituire lo spagnolo con Andreas Pereira, che ha giocato poco ma si impegna molto e anche per questo si è ritagliato uno spazio nel cuore dei tifosi: ”Per la passione con cui lavora, avrebbe meritato di scendere in campo di più”. Queste ultime partite potrebbero dargli l’opportunità di mettersi in evidenza, convincendo magari la Lazio a trattare con lo United uno sconto sul prezzo previsto come diritto di riscatto.

L’indisponibilità di Patric, che ha un forte dolore alla schiena, spedirà di nuovo in difesa Marusic accanto a Acerbi e Radu, con Lulic sulla fascia sinistra (Musacchio rimane ai margini). Nessuna sorpresa nel resto della formazione: Reina in porta, Lazzari a destra accanto a Milinkovic Savic, Leiva in regia, la coppia Correa–Immobile davanti.

