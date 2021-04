GdS | Immobile, caccia al gol per portare la Lazio tra le prime quattro





L’attaccante non segna da 7 partite: due mesi di digiuno tra Serie A e Champions. Non era mai successo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo esser tornato al gol con la Nazionale, Ciro Immobile deve rimettersi in marcia anche in campionato. Da circa due mesi l’attaccante biancoceleste non trova la rete, l’ultima il 7 febbraio 2021 contro il Cagliari, ed è un dato importante perchè nel mentre sono trascorse 6 partite di campionato e la Champions. Nella sua esperienza alla Lazio, una situazione simile verificò nella stagione 2018-19 (9 gare senza segnare) e in quella del 2016-17 (7 match senza gol). La necessità di tornare al gol è legata anche a due aspetti non trascurabili: prima di tutto, la prossima rete di Ciro sarebbe la n.150 in Serie A e, in secondo luogo, permetterebbe al giocatore biancoceleste di arrivare a quota 15 in campionato per il quinto anno consecutivo. Senza dimenticare il conto aperto con Silvio Piola, miglior marcatore della Lazio di sempre, da cui Ciro si discosta per 15 reti. Indipendentemente dai record personali di Immobile, tornare a segnare è fondamentale per l’obiettivo Champions: ieri in conferenza stampa, Inzaghi ha dichiarato ”Faremo il massimo per riuscirci” e, in merito al possibile rinnovo, ha aggiunto ”Con Lotito ci vedremo a breve. Penso di essere la sua prima scelta e la Lazio è la mia prima scelta”. Proprio oggi il tecnico biancoceleste festeggia il suo quinto anno sulla panchina della Lazio.

Il match di oggi contro lo Spezia sarà un’occasione per ricordare Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera biancoceleste scomparso la scorsa settimana in un incidente stradale. In questa partita, i giocatori indosseranno una maglia speciale in sua memoria. Prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento. Ieri, invece, il club biancoceleste era in visita al So.Spe di Suor Paola; presente anche Lotito, al quale i bambini dell’associazione hanno regalato un uovo pasquale, creato da loro stessi.

