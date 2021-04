Inter, D’Ambrosio negativo al tampone del Covid-19





Buone notizie in casa Inter, a poche ore dalla sfida contro il Bologna. Danilo D’Ambrosio è infatti risultato negativo al tampone, concluso l’isolamento dopo la positività al Covid emersa il 16 marzo scorso. Il difensore (ultimo tra i 4 positivi tra i giocatori nerazzurri a negativizzarsi), che dovrà sottoporsi ai controlli da protocollo per tornare in campo, potrebbe così rientrare per la sfida di mercoledì contro il Sassuolo. Sono risultati negativi anche tutti i tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: