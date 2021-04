Juventus, manovre anticrisi: proposto il rinvio di quattro stipendi





Continua il periodo difficile della Juventus. Come un anno fa, quando fu chiesto il rinvio del pagamento di quattro mensilità a causa dei danni generati dalla pandemia, il club bianconero, complici anche i risultati non all’altezza in Champions League, ha dovuto fare un altro passo indietro a livello economico. Infatti, come riporta IlCorrieredelloSport.it, la dirigenza juventina avrebbe chiesto ai suoi tesserati il rinvio al prossimo esercizio del pagamento, quantomeno parziale, di quattro mensilità.

