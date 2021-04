La Gazzetta dello Sport festeggia 125 anni, pubblicate le prime pagine storiche: nessuna sulla Lazio – FOTO





Oggi la Gazzetta dello Sport compie 125 anni di storia e, come già annunciato dal quotidiano stesso, è stata pubblicata nella giornata odierna un numero speciale in cui, all’interno, sono state ripercorse alcune tappe importanti per lo sport, con le prime pagine del giornale stesso. Da notare, però, l’assenza della Lazio in ognuna di queste pagine, nonostante comunque la squadra biancoceleste di pagine ne ha scritte eccome.

