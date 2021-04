Lazio-Spezia, Acerbi: “Periodo difficile, ma noi ci siamo e vogliamo la Champions. Io avevo bisogno di riposo”





E’ sempre più zona Caicedo che porta la Lazio alla vittoria siglando il rigore allo scadere. Al termine di una gara, conclusasi con 2 espulsioni per i biancocelesti, Francesco Acerbi ha analizzato la vittoria e il momento Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Lo Spezia gioca forte e bene, mettendo in difficoltà tutti soprattutto nel primo tempo. Noi sapevamo che partita dovevamo fare conoscendo i loro punti deboli. Peccato poi per l’eurogol di Verde ma noi abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Ci sta faticare dopo le Nazionali. Noi non siamo gli stessi, io avevo bisogno di un p0′ di riposo e stiamo tirando tantissimo la corda. E’ normale che poi lo paghi, adesso dobbiamo chiudere bene il campionato. Noi siamo una squadra da Champions e lo sappiamo, poi normale che come dicevo prima ci sono molte difficoltà. Ora siamo lì con una gara in meno e lotteremo fino alla fine. (Claudia ti amo)”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: