Lazio-Spezia, all’Olimpico la scritta in ricordo di Daniel Guerini – FOTO





Alle 15.00 ci sarà il fischio d’inizio di Lazio-Spezia. In un Olimpico deserto, la società biancoceleste ha deciso di onorare la memoria del giovane Daniel Guerini, i cui funerali si sono tenuti lo scorso giovedì. Ed è per questo che in Tribuna Tevere è stata esposta la scritta “CIAO GUERO” accompagnata dal 10, il suo numero di maglia. Oggi la Lazio scenderà in campo anche per lui.

