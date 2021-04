Lazio-Spezia, biancocelesti nel riscaldamento con maglia per Guerini – VIDEO





La Lazio è scesa in campo, per il riscaldamento prepartita, con una maglia speciale: una dedica a Daniel Guerini. Un video dell’ingresso in campo è stato pubblicato dalla stessa società, che oltre al video ha scritto: “Squadra in campo nel ricordo di Daniel Guerini”.

💙 Squadra in campo nel ricordo di Daniel Guerini #LazioSpezia pic.twitter.com/vnq1PyopjG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 3, 2021

