Lazio-Spezia, Italiano: “Non commento il rigore dato alla Lazio, se non mi verrà fischiato mi arrabbierò. Ci meritavamo il pareggio”





Non facile affrontare questo Spezia per la Lazio. I liguri si sono presentati all’Olimpico a testa alta giocando con carattere, e ad analizzare la gara dello Spezia ci ha pensato proprio l’allenatore Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole a DAZN: “Sono arrabbiatissimo perché a questo punto del campionato un pareggio era per noi oro colato e meritatissimo. Abbiamo fatto la nostra partita a testa alta e lottando su ogni pallone subendo anche qualcosa. Su Acerbi ho solo sentito dire ‘mano’ e non sapevo che braccio fosse e quindi il regolamento parla chiaro. Sul rigore dato alla Lazio non mi metto a commentarlo, ma noi dovevamo gestire meglio il momento prima dell’angolo. Se non mi verrà fischiato sarò giustificato ad arrabbiarmi. A fine primo tempo ho detto che di solito subiamo molto nel secondo tempo e volevo molta concentrazione. Siamo ripartiti molli subendo anche gol, però siamo stati bravi a rimetterla in piedi con un grandissimo gol. Dobbiamo lavorare tanto e certi ‘errori’ non si risolvono subito ma con il tempo. Speriamo di migliorare da qui alla fine”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: