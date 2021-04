Lazio-Spezia, Leiva: “Tre punti importantissimi. Vittoria meritata che dedichiamo a Daniel”





Tre punti sudati ma allo stesso tempo importanti. La Lazio si porta a quota 52 punti grazia al 2-1 contro lo Spezia, scavalca la Roma e, con una partita in meno, si porta a -4 dal Napoli quarto. Ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare questo successo, è intervenuto il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva. Di seguito le dichiarazioni del brasiliano: “Vorrei fare i complimenti allo Spezia che ci ha messo tanto in difficoltà. Noi abbiamo giocato una buona partita, abbiamo concesso poche chance a loro e ne abbiamo sprecate diverse noi. Erano importantissimi i tre punti per continuare la nostra strada. Siamo ancora un po’ lontani dal quarto posto, ma sono tre punti importanti.

La vittoria è meritata, perché abbiamo messo tutto quello che avevamo. Tanti compagni hanno giocato tre partite e sono arrivati a Formello ieri. Ora abbiamo una settimana per riposare e preparare la partita difficilissima contro il Verona che ci ha battuto qui a Roma.

Rigore per noi? Io ero in panchina, non l’ho ancora visto. E’ vero che la regola è cambiata e quindi il rigore è netto. Anche nell’occasione di Acerbi, il braccio toccava terra ed anche lì la regola è cambiata”.

Ricordo Daniel Guerini: “Sono stato al funerale e la vittoria è dedicata a lui, per la sua famiglia. Ho visto i genitori, amici e tante persone lì, è un momento difficile. Non ho parole da dire ai genitori, tanta forza e che Dio li benedica. Speriamo che Daniel riposi in pace”.

“Io mi sento bene, sono uscito qualche partita perché abbiamo una rosa molto forte e il mister fa delle scelte per il bene del gruppo, le dobbiamo accettare. Quest’anno non ho avuto particolari infortuni, oggi stavo bene anche per aver lavorato benissimo in queste due settimane. Darò il massimo in queste partite per aiutare al massimo la squadra. Speriamo di vincere queste dieci partite per andare in Champions che è il nostro obiettivo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: