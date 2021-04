Lazio-Spezia, Tare: “Non ci saranno difficoltà per il rinnovo di Inzaghi”





Prima della partita tra Lazio e Spezia, il ds biancoceleste Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Lotito non deve dire nulla ad Inzaghi, lui lo sa di essere la prima scelta, con lui un rapporto non solo professionale ma anche umano. Non ci saranno difficoltà per il suo rinnovo.”

