Lazio Women – Si ferma la Palombi, in dubbio per la gara contro il Chievo: ecco le condizioni – FOTO





Va spedita la Lazio Women guidata da Carolina Morace, secondo posto a quattro punti dal Pomigliano Calcio capolista. Intanto fanno preoccupare le condizioni dell’attaccante biancoceleste Claudia Palombi, che ha pubblicato sui social una fasciatura alla caviglia. Per fortuna nulla di grave, semplice distorsione dopo un contrasto in allenamento. La speranza è di recuperarla in vista della gara contro il Chievo a Formello domenica 11 aprile.

