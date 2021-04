PAGELLE – Felipe Caicedo fa rima con provvidenza. Ingenuità che costano caro di Lazzari e Correa





Reina 6 – Attento su una conclusione di Gyasi nel primo tempo, non può nulla sulla meravigliosa rovesciata di Verde. Per il resto qualche uscita e tanti palloni giocati coi piedi.

Marusic 6 – Prima parte di gara senza sbavature, soffre nella ripresa quando dalle sue parti si piazza Gyasi. Giocatore generoso ed eclettico ma rimane un esterno.

Acerbi 6,5 – Giovane e sfrontato, Piccoli è un cliente scomodo da gestire anche per il Leone biancoceleste che salva la situazione in scivolata in un paio di circostanze. Non cambia il registro dopo l’ingresso di Nzola.

Radu 6 – Entra nella storia della Lazio in una partita al cardiopalma. Ha raggiunto una maturità tale che riesce a fare sempre bella figura anche nelle situazioni più complicate.

Lazzari 5 – Trova la seconda rete stagionale in campionato e prima in assoluto all’Olimpico. Rovina la festa con un tentativo ingenuo di giustizia solitaria su Farias dopo che si erano beccati in campo.

Milinkovic 5,5 – Fa faticare ad accendersi. Soffre la fisicità dei difensori bianconeri quando prova a proporsi in avanti e il dinamismo dei centrocampisti di Italiano che non lo lasciano mai respirare.

Dal 72′ Akpa Akpro 6 – Entra in campo con la partita che è diventata una corrida. La sua corsa aiuta la squadra in entrambe le fasi.

Lucas Leiva 6,5 – I liguri corrono tanto e provano ad infilarsi con i centrocampisti, il brasiliano presidia la sua zona recuperando tanti palloni e riavviando l’azione. Esce per mettere qualità e tentare di trovare il nuovo vantaggio.

Dal 77′ Cataldi 6,5 – Ingresso in campo negativo con troppi palloni gestiti male ma finalmente uno che mena nel modo corretto in campo. La giustizia in campo non si fa con le reazioni ma con un tackle all’azione successiva la rissa quando fa volare per aria Farias.

Andreas Pereira 6 – Prova a svariare per tutto il campo ma i compagni lo cercano poco. E’ autore di una delle giocate più belle del primo tempo, vanificata dalla poca presenza nell’area ligure.

Dal 52′ Luis Alberto 6 – Sarà un caso ma il suo ingresso coincide con il vantaggio iniziale. Stringe i denti, prendi un colpo alla caviglia che fa venire i brividi ma è andato tutto nel modo giusto.

Lulic 5 – Sta facendo una fatica tremenda a ritrovare una condizione atletica accettabile e a risentirne è anche la qualità. Sbaglia troppi appoggi regalando palloni all’avversario.

Dal 52′ Fares 5,5 – Doveva dare velocità sulla fascia sinistra ma il suo ingresso si fa sentire poco. Una conclusione verso Zoet e poco altro.

Correa 4 – Si divora il vantaggio in avvio di gara calciando alto, si ripete in apertura di ripresa in maniera clamorosa. L’assist per Lazzari non lo salva dall’ennesima prestazione insufficiente in campionato. Con l’espulsione a partita ormai conclusa completa la frittata.

Immobile 5,5 – E’ un leone in gabbia. Vuole ma non riesce anche perchè poco assistito dalla squadra che fatica a creare occasioni per lui. Finisce per svariare per il campo alla ricerca di spazi ma la porta è sempre troppo distante.

Dal 72′ Caicedo 8 – E’ l’uomo della provvidenza, come al solito. Stavolta non si mette in proprio ma si limita con freddezza a trasformare il rigore dei tre punti.

All. Inzaghi 6 – Ormai contano solo i tre punti, raggiunti con enorme fatica. La prestazione non è positiva ma in questo momento conta di più la vittoria.

