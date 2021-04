9 Si può passeggiare?

Soltanto in prossimità della propria abitazione e con la mascherina.

10 Si può fare sport? Solo nel proprio Comune dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Chi fa jogging o va in bici può uscire dal Comune.

11 Si può organizzare il pranzo di Pasqua? Le feste sono vietate. Anche per le festività pasquali è raccomandato di non incontrare persone non conviventi o comunque di limitarsi alla visita di due persone al di fuori del nucleo familiare.

12 Si può organizzare un pic-nic? No, perché non è uno dei motivi che giustificano l’uscita dalla propria abitazione.

14 Si può andare all’estero?

Si può raggiungere l’aeroporto anche fuori regione per viaggi turistici, ma chi va all’estero al ritorno dovrà stare in isolamento fiduciario. La quarantena dura cinque giorni per chi è stato in un Paese dell’Unione Europea, quattordici giorni per chi è andato fuori dall’Unione Europea, nel Regno Unito e in Austria. Si potrà uscire alla fine dell’isolamento dopo aver fatto un tampone con esito negativo.