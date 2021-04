PRIMAVERA1 | La Lazio ospita la Sampdoria nel ricordo di Daniel Guerini





Dopo la vittoria casalinga nell’ultima partita contro il Torino, la Lazio Primavera ospiterà la Sampdoria quest’oggi alle ore 15:00 nel ricordo di Daniel Guerini. A più di una settimana dalla tragica scomparsa del fantasista biancoceleste, i suo compagni scenderanno in campo per la prima volta senza di lui, pronti ad onorare la sua memoria. Match del Fersini che sarà fondamentale per entrambe le compagini: padroni di casa a caccia del terzo successo consecutivo (secondo in campionato) per allungare sulla zona retrocessione, mentre gli ospiti cercheranno di restare aggrappati alle prime posizioni della classifica per continuare a cullare il sogno Scudetto.

L’avversario

Come già anticipato la Sampdoria è una delle grandi squadre del torneo. Attualmente la formazione del tecnico Felice Tufano ricopre la seconda posizione della classifica con 31 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Roma. Blucerchiati che arrivano alla gara con ben 8 risultati utili consecutivi, non perdono infatti dallo scorso 10 febbraio contro l’Atalanta, da lì 5 vittorie e 3 pareggi, vincendo l’ultima partita contro l’Inter. Il sistema di gioco adottato dalla Samp è il 3-5-2 con la coppia offensiva Prelec-Di Stefano. Sono loro due infatti i giocatori più pericolosi dei liguri: rispettivamente 5 gol e due assist per il primo e 3 gol e 4 assist per il secondo. La Sampdoria è inoltre una squadra che subisce pochi gol: è infatti la terza miglior difesa con 17 gol subiti, dietro solo a Inter (13) e Roma (15), contro i 36 della Lazio.

Le altre gare della 17esima giornata

Atalanta-Milan 1-1; Sassuolo-Torino 1-0; Genoa-Roma; Inter-Spal; Fiorentina-Ascoli; Cagliari-Bologna; Juventus-Empoli.

La probabile formazione

Dopo la tragedia di Daniel Guerini che ha smosso il mondo biancoceleste e non solo, la Lazio Primavera è chiamata subito a scendere in campo. Contro la Sampdoria il tecnico Leonardo Menichini si affiderà di nuovo al 4-3-1-2, utilizzato nelle ultime due vittoriose partite contro Inter e Torino. Tra i pali spazio alla certezza Furlanetto. Quartetto difensivo probabilmente composto da Floriani Mussolini e Ndrecka sugli esterni, con Franco e Armini in posizione centrale. A centrocampo tornerà Czyz dopo la squalifica, con A. Marino e Bertini a completare il reparto. Sulla trequarti maglia da titolare ancora per Shehu, mentre in avanti pronti Moro e Castigliani per continuare a dare spettacolo dopo i 4 gol nelle ultime due per lo spagnolo e le 2 reti per l’italiano.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

