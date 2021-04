PRIMAVERA1 | Lazio-Sampdoria, le pagelle: giornata da dimenticare per la difesa biancoceleste. Ennesimo squillo di Castigliani





Furlanetto 5.5 – Incolpevole su quasi tutti i gol, leggermente incerto nell’azione della terza rete. Peccato, perchè nel primo tempo aveva salvato alla grande su Siautonis.

Floriani 5.5 – Dopo appena due giri d’orologio si perde completamente Di Stefano che sblocca il risultato. Non entra mai veramente in partita e in fase di spinta non si fa vedere quasi mai.

Dal ’46 Novella 5.5 – Menichini lo manda in campo per provare ad alimentare la spinta sulla destra, ma l’ex Salernitana non incide ed anzi non chiude a dovere su Giordano che mette al centro per il terzo gol dei liguri.

Armini 5.5 – Inizio shock con una chiusura di testa mancata che spalanca la via della porta a Di Stefano per il vantaggio blucerchiato.

Franco 5 – Primo tempo in continua difficoltà per il centrale biancoceleste. Lascia troppo spazio a Prelec che non perdona, poi si dimentica la marcatura di Di Stefano che di testa scheggia il palo. Nella ripresa la situazione non migliora con l’attaccante ospite che lo anticipa di nuovo mettendo a segno la doppietta personale.

Dal ’76 Pica 5.5 – Entra in campo a risultato ormai compromesso. Non riesce ad evitare il poker blucerchiato con Prelec che si invola solo verso la porta.

Ndrecka 5.5- Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime prestazioni molto positive. Non sempre perfetto nelle chiusure, le sue discese sulla corsia mancina si contano sulle dita di una mano.

Nasri 6 – Cresce con il passare dei minuti insieme a tutta la Lazio. Non trova la giocata decisiva, ma la sua è comunque una prestazione positiva.

Dal ’60 A. Marino 5.5 – Ha a disposizione un terzo di gara, ma non trova mai il passo gara ideale cedendo, come i compagni, nel finale.

Bertini 6 – È ormai una certezza in cabina di regia. Orchestra bene la manovra per gran parte della gara, poi cala visibilmente dopo la quarta rete.

Czyz 5.5- Parte male e dopo appena due minuti, in coppia con Armini, non riesce ad allontanare il cross doriano da cui nasce il momentaneo zero a uno. Si fa vedere con continuità in zona offensiva non trovando però il guizzo vincente.

Shehu 5.5 – Buona gara in fase di recupero palloni, meno quando si tratta di trovare il passaggio decisivo o l’acuto capace di dare la scossa alle giovani aquile.

Dal ’76 Tare SV

Raul Moro 5.5 – Non si accende quasi mai e la Lazio crolla sotto i colpi dei ragazzi di Tufano, dando il via tra l’altro al contropiede del uno a quattro. Unica nota da segnalare un palo colpito intorno alla mezzora, ma è troppo poco.

Dal ’86 Cesaroni SV

Castigliani 6.5 – Quando parte non lo ferma nessuno. Prima si incunea in area e sfiora il gol, poi da solo davanti a Zovko non sbaglia dedicando il gol a Daniel Guerini e riaprendo i giochi.

All. Menichini 5.5 – Il risultato è bugiardo, molto bugiardo. La Lazio, colpita nel cuore dalla scomparsa di Daniel Guerini, parte male contro la seconda in classifica, ma non molla e a tratti dà l’idea di poter tentare la rimonta. Il terzo gol mette fine ai sogni dei biancocelesti bravi comunque, tutti dal primo all’ultimo, ad offrire una grande prova di carattere e personalità. La scalata per la salvezza non si è fermata, si è solo interrotta.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: