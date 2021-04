Serie C, la Ternana batte l’Avellino e conquista l’aritmetica promozione in B





Un risultato storico quello ottenuto oggi dalla Ternana di Lucarelli. Grazie ai 18 punti di distacco dalla seconda classificata, i neroverdi conquistano l’aritmetica promozione in Serie B. Decisivo, il risultato ottenuto oggi con l’Avellino, squadra che attualmente occupa proprio la seconda posizione, battuto senza molte difficoltà per 4-1. Con gli 81 punti in classifica, gli uomini di Lucarelli portano a casa una stagione da incorniciare: 25 vittorie, 6 pareggi ed una sola sconfitta subita contro il Catanzaro. Dopo quindi aver dominato il girone C, la Ternana ottiene una storica promozione con quattro giornate di anticipo.

