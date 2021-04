SOCIAL | Caicedo fa gli auguri di Pasqua e scherza sul rinnovo – FOTO





Felipe Caicedo ha portato la Lazio alla vittoria anche oggi nella sfida contro lo Spezia. Ancora una volta, è stato autore della rete decisiva, che come di consueto, arriva nei minuti finali. Oggi, ha trasformato un rigore pesante, permettendo ai biancocelesti di conquistare tre punti importanti in una partita tutt’altro che semplice. Terminato l’incontro, l’attaccante ecuadoriano ha augurato a tutti i laziali una buona Pasqua, rispondendo poi ad un commento particolare: un tifoso, ha infatti sottolineato come sarebbe perfetta questa Pasqua, se il panterone rinnovasse con la Lazio. La risposta di Caicedo non si è fatta attendere, che scherzando ha scritto: “Ora chiamo i boss”. Un segnale che rappresenta, anche se in minima parte, la volontà del calciatore che vorrebbe aiutare questa squadra il più a lungo possibile. La sua partenza era data per certa la scorsa estate, poi sopratutto grazie ad Inzaghi è rimasto. La fiducia del mister, è stata sempre ben ripagata, viste le molteplici occasioni in cui Felipe ha salvato la Lazio in partite complicate. Anche per la prossima sessione di mercato, sembrerebbe che la Società voglia privarsi del suo “uomo del destino”, ma chissà se il tale attaccamento alla maglia, non possa portare colpi di scena importanti.

Questa l’immagine del commento di Caicedo:

