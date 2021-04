SOCIAL | I festeggiamenti biancocelesti dopo la vittoria contro lo Spezia | FOTO





Partono i festeggiamenti in casa Lazio dopo questa vittoria arrivata sempre grazie alla Zona Caicedo. Un rigore all’ultimo minuto che la Pantera mette a segno. Il primo a festeggiare è Andreas Pereira, che oggi ha trovato una maglia da titolare non riuscendo però a scuotere la gara come invece ha fatto Luis Alberto (subentrato) con una caviglia malconcia. Un semplice: “Daje Lazio” questo è il messaggio di Pereira su Instagram.

Subito dopo è arrivato il post di Luis Alberto che, nonostante il problema alla caviglia, è entrato in campo nella ripresa stringendo i denti. Sempre attraverso Instagram, lo spagnolo a voluto dedicare la vittoria di oggi al giovane Daniel Guerini: le immagini della sfida contro lo Spezia sono accompagnate dalla didascalia che recita: “È per te, Guero!”.

