L’esterno Adam Marusic, anche oggi adattato come difensore centrale, ha tagliato oggi un importante traguardo nella sua carriera alla Lazio: con la gara di oggi infatti, il montenegrino ha raggiunto quota 100 presenze in Serie A. Arrivato nel 2017 alla corte della Società capitolina, il terzino è ormai divenuto una pedina importante nello scacchiere del tecnico Simone Inzaghi, tanto da essere utilizzato in vari ruoli. La stagione ancora in atto, sembrerebbe quella dell’effettiva consacrazione, vista l’ottima continuità offerta, mai garantita negli anni passati.

Questo il suo commento dopo il successo ottenuto contro lo Spezia. Vittoria speciale che Marusic ha voluto dedicare a Daniel Guerini: “100 partite in serie a con l’aquila sul petto! Una vittoria speciale dedicata a Guero! Forza Lazio”

