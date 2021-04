SOCIAL | Milinkovic omaggia Radu per le sue 402 presenze con la Lazio – FOTO





La Lazio raggiunge una vittoria importante contro lo Spezia, grazie al solito gol di Caicedo nei minuti finali. Quella di oggi, si è rivelata essere una sfida molto speciale per un giocatore biancoceleste in particolare. Stefan Radu ha infatti raggiunto quota 402 presenze con la maglia della Lazio, diventando il calciatore con più apparizioni nella storia biancoceleste. In occasione di tale evento, il suo compagno di squadra Sergej Milinkovic-Savic ha voluto omaggiare Radu nel post partita.

Questo lo scatto dei due sul pullman, postato nelle Instagram stories del serbo:

