TMW | La Lazio sfida lo Spezia per invertire il trend dei finali di stagione con Inzaghi





Ripartire dalla sosta vincendo e convincendo per continuare con decisione la lotta al quarto posto. Questo l’obiettivo della Lazio che oggi pomeriggio ospiterà lo Spezia dopo una sosta delle nazionali che potrebbe rendere la missione più complicata. Contro i liguri, inoltre, i biancocelesti saranno chiamati a invertire il trend delle ultime stagione con Inzaghi dove si è spesso registrato preoccupante nelle ultime giornata. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, nelle precedenti stagioni i capitolini hanno abbassato il ritmo nelle ultime uscite passando da un ritmo di quasi oltre due punti a partita ad un passo che oscilla tra di 1,2 punti di media (2018-19) e gli 1,8 (2017-18). Statistiche da invertire per sognare la Champions League, a partire già da oggi pomeriggio.

