CdS | Acerbi non si arrende e Radu ha fatto la storia





Se Correa non avesse peccato di egoismo e gli avesse passato il pallone, ora staremmo commentando un gol cercato e voluto, nato da un recupero difensivo e culminato con la rete. Acerbi invece si deve ‘accontentare’ solo della prestazione mostruosa senza la ciliegina sulla torta. Come ribadito dal giocatore però la cosa fondamentale erano i 3 punti contro lo Spezia per focalizzarsi subito alla partita successiva. In difesa è stato supportato alla grande da Stefan Radu, che ieri ha festeggiato il primato solitario nella classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Lazio. Il romeno ha staccato Favalli salendo a quota 402. Nel finale ha preferito non chiudere con la fascia da capitano al braccio, rimanendo coerente con le sue decisioni. Ha sempre preferito infatti evitare quel grado, non avendone mai avuto bisogno. Perché quando si è un leader non c’è bisogno di indossare un segno di riconoscimento. Lo riporta il Corriere dello Sport.

