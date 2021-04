CdS | La Primavera cade: la Samp è troppo forte





Alla Lazio Primavera non è bastato il cuore nel giorno della prima partita senza Daniel Guerini, che cade 1-4 in casa. Troppo forte la Sampdoria, che prima dell’incontro del Fersini era seconda in campionato, ora capolista insieme alla Roma. Partita subito in salita con le due reti blucerchiate firmate da Di Stefano e Prelec, in mezzo anche il soffio di Simone Castigliani, abile a sfruttare la velocità in ripartenza accorciando le distanze. Gol e maglia mostrata in ricordo di “Guero”. Lo scossone emotivo si è fatto sentire in campo. In classifica la Lazio è ora terzultima con 14 punti con una gara in più rispetto alle avversarie: +1 sul Torino, -3 dal Bologna e -7 dal Cagliari, da rimontare per evitare i playout salvezza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

