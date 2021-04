CdS | Leiva: “Questa è per Guerini”





Vittoria con dedica speciale per Lucas Leiva, che ha commentato così la gara contro lo Spezia ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono stato al funerale di Guerini, il risultato è certamente per lui e per i suoi cari, ho visto i parenti e gli amici, non ho parole. Dio benedica le loro famiglie”. Sul finale del campionato: “Vogliamo vincere le ultime 10 e raggiungere l’obiettivo. La rosa è forte e il mister fa le scelte che vanno accettate per il bene del gruppo”. E con mister Inzaghi a riposo per via della voce, così Farris. “È stata una gara di cuore e di carattere. Nel finale eravamo lontani, abbiamo perso due giocatori importantissimi per la prossima sfida. La vittoria può dare slancio, saranno 10 finali. Serviva grinta, umiltà e carattere, bravi i calciatori entrati. Luis Alberto quando ti dice che viene in panchina per darti una mano non puoi lasciarlo fuori. Al suo posto ha giocato Pereira, che non ha la stessa continuità ed è stato fermato poi dall’ammonizione, un diktat di Inzaghi ora che ci sono i 5 cambi”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

