CdS | Super Panterone: 9 punti in regalo





Gol che pesano e che scottano quelli di Felipe Caicedo, scontato supercecchino degli ultimi minuti. Contro il Crotone aveva colpito all’84’, ieri a un minuto dalla fine. L’ottavo stagionale in campionato, nel 2021 è il quarto gol dopo aver segnato anche contro Fiorentina e Parma. Ormai ha soppiantato la Zona Cesarini, segnando il 25% dei 28 gol firmati in Serie A dall’89’ in poi, se ne contano 7 su 28. In campionato ha giocato solo 8 partite da titolare, mettendo a segno 8 gol che hanno portato 9 punti. Sei su otto li ha realizzati all’Olimpico. Pur giochicchiando part-time, complice anche la fascite plantare, segna più di Correa (3 gol in 21 partite di campionato). Dopo il gol contro lo Spezia, Caicedo e Inzaghi si sono dati il ‘cinque’: un segnale distensivo dopo le parole roventi post-Crotone. A Verona non ci sarà Correa per squalifica, a Monaco e a Udine era stato lanciato Muriqi titolare: ora sul collo di tuti si sente il fiato del Panterone. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: