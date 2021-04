Diritti TV, avviata istruttoria dell’AGCOM sull’accordo Dazn-Tim





L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha deciso di avviare un’istruttoria sul gruppo Telecom Italia (Tim) finalizzata a verificare «l’eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo» nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche alla luce dell’«accordo di distribuzione con DAZN che, estendendo la partnership in essere, porta su TIMVISION i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni». Lo riporta Calcio e Finanza

