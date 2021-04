ESCLUSIVA | L’agente Gasbarri presenta Pica della Primavera: “Difensore di prospettiva interessante. La Lazio è la sua casa, per il futuro…”





Nato a Roma nel 2002, Marzio Pica indossa la maglia biancoceleste già dall’età di 15 anni. Chiamato per la prima volta nel febbraio 2019 in Primavera, il difensore viene confermato dal tecnico Leonardo Menichini nella rosa dell’U19 la stagione successiva. In questa stagione ha collezionato finora 16 presenze tra Campionato e Coppa Italia ed è stato convocato anche in prima squadra da Simone Inzaghi per le due sfide di Champions League contro Bruges e Zenit. Per presentarlo al meglio, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva il suo agente Filippo Gasbarri.

Marzio Pica è un difensore centrale, che tipo di giocatore è? Per le sue caratteristiche in quale modulo tattico si sposa meglio?

“Innanzitutto Marzio ha cominciato come attaccante facendo tutta la trafila nelle giovanili della Lazio. Poi grazie alle sue doti fisiche (è alto 1,90m) è stato arretrato. Lui è un mancino naturale, e come sappiamo di difensori mancini ce ne sono ben pochi e sono molto ricercati, quindi può tranquillamente giocare in una difesa a 3 ma anche come terzino sinistro. A mio avviso il miglior ruolo per Marzio è il braccetto di sinistra in una difesa a 3 ma a seconda della situazione può benissimo ricoprire anche la posizione laterale di una difesa a 4”.

È stato convocato due volte da Simone Inzaghi in Champions League contro Bruges e Zenit, quanto incide sulla crescita del ragazzo questa esperienza?

“Incide sicuramente molto, queste sono cose che fanno parte di un processo di crescita per i giovani calciatori. È normale poi che una società come la Lazio ti tenga in considerazione e ti chiami. È stato premiato Marzio: un ragazzo serio, tranquillo, che si allena sempre bene e che tra l’altro ultimamente si sta allenando con la prima squadra. Sono stati dunque sicuramente due giorni importanti per lui. Per il futuro stiamo già valutando qualcosa, ancora però non abbiamo ricevuto la chiamata da parte della Lazio, perciò il suo futuro è ancora tutto da scrivere”.

Pica è nato a Roma e a 15 anni già vestiva la maglia della Lazio, che rapporto ha con l’ambiente biancoceleste?

“Marzio ha giocato sempre con la maglia della Lazio indosso, quindi è normale che l’ambiente biancoceleste sia come casa sua. Adesso in Primavera è tornato anche Armini quindi il campo lo sta vedendo un po’ meno ma Marzio è sicuramente un giocatore di prospettiva interessante. Tant’è vero che ci sono società di Serie B e di Serie C che ci hanno già contattato”.

Per il futuro preferirebbe proseguire la sua avventura con la Lazio oppure ha delle preferenze in particolare?

“Interessamenti sono stati manifestati anche da campionati esteri come quello spagnolo. Personalmente ho una partnership internazionale molto importante con la Spagna e c’è chi sta lavorando per trovare una sistemazione a Marzio anche lì. È chiaro che saremmo contentissimi se arrivasse la chiamata della Lazio per firmare il primo contratto da professionista però allo stesso tempo è normale che pensiamo alla carriera di Marzio, quindi in questo senso bisogna affrettarsi”.

