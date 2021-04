FORMELLO | Mister Inzaghi concede due giorni di riposo ai suoi





Dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia tra le mura amiche dell’Olimpico per 2-1 con le reti di Lazzari e Caicedo, mister Inzaghi ha concesso ai suoi due giorni di riposo. Come riporta il sito ufficiale del club capitolino, martedì la squadra si ritroverà a Formello per la consueta seduta di allenamento. La banda Inzaghi tonerà in campo per prepararsi alla trasferta in programma domenica 11 aprile alle ore 15,00 in casa dell’Hellas Verona di mister Juric. Appuntamento quindi alle ore 15,00 di martedì per iniziare la preparazione in vista della trasferta del Bentegodi e continuare la corsa ai piani alti della classifica, valevoli per il ritorno in Champions League.

