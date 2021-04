GdS | Irrati alla DS: “Var, passi avanti. E ci aiuta tutti”





“Siamo molto migliorati ed è un vantaggio per tutti”. Le dichiarazioni di Massimiliano Irrati, ospite ieri alla Domenica Sportiva. Ascolta le moviole, non entra nel merito ma sembra avallare (anche i dubbi sul rigore per la Lazio). All’idea del Var a chiamata: “L’arbitro più bravo deve stare in campo, se fa meno errori per il Var è più facile. Al monitor c’è un arbitro e deve prima decidere e poi scegliere se è un caso oggettivo o opinabile, è la cosa più difficile”. Sul gol di CR7 in nazionale: “Non si può pretendere che il Var sia ovunque”. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

