Ci pensa Caicedo a regalare alla Lazio altri 3 punti d’oro. Dopo averlo già fatto contro il Crotone, concede il bis contro lo Spezia a un minuto dalla fine della partita. Per Caicedo non è una novità, visto che ormai si è perso il conto dei suoi gol arrivati nei minuti finali, al punto che non si capisce se Inzaghi lo impieghi solo alla fine per questioni tecniche o per mera scaramanzia. Quello che conta però sono i 3 punti, e la Lazio ha vinto scavalcando la Roma e rimanendo agganciata al treno Champions con il quarto posto ora lontano solo 4 punti. Con la vittoria di ieri le vittorie consecutive interne sono arrivate a 8 (come Eriksson e Maestrelli). Il record è però di 10, con la Lazio del ’36-’37 guidata da Viola. Bene Correa, che si rifiuta di fare gol facili, quando serve a Lazzari il pallone dell’1-0. Il brutto per entrambe le squadre arriva in pieno recupero con la rissa dopo l’intervento di Agudelo su Lazzari, il rosso diretto nei confronti dell’esterno della Lazio, e il secondo giallo poco dopo rimediato da Correa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

