Hellas Verona, Barak avverte la Lazio: “Non molleremo fino alla fine, abbiamo ancora tanta fame”





Nel prossimo turno di campionato la Lazio affronterà l’Hellas Verona. I gialloblù, nella giornata di ieri, sono stati protagonisti di un’ottima prestazione contro il Cagliari che è valsa la vittoria per 2 reti a 0. Tra i marcatori c’è Antonin Barak, che, durante l’intervista nel post partita ha voluto mettere in guardia le future avversarie:

“Volevamo vincere a tutti i costi, eravamo reduci da tre risultati negativi e oggi l’obiettivo erano solo i tre punti. Abbiamo lavorato duramente in queste settimane e quindi vincere con questa grande prestazione di squadra ci carica molto. Finalmente siamo salvi, ora da qui alla fine vogliamo altre grandi prestazioni. Non vogliamo mollare, abbiamo ancora tanta fame e il nostro obiettivo è finire la stagione con il miglior piazzamento possibile. Sono contento per il mio settimo gol, mi piacerebbe chiudere la stagione in doppia cifra“.

