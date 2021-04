Immobile ancora a digiuno, eguagliato il suo record negativo





Quella contro lo Spezia è stata un’altra partita che ha visto Immobile rimanere a secco. Un andamento insolito quello dell’attaccante della Lazio, che ha da sempre abituato ottimamente i tifosi, segnando gol in ogni modo e circostanza. Ma questo periodo non sorride a Ciro. L’ultimo gol, infatti, è infatti stato segnato contro il Cagliari il 7 Febbraio nella vittoria casalinga.

Un digiuno insolito per Immobile, che ha eguagliato nella partita di ieri quello che lo tenne lontano dal gol per 8 partite nella stagione 2018-2019, dal 7 Aprile al 26 Maggio 2019. In quel caso segnò l’ultimo gol nella partita casalinga contro il Sassuolo, terminata 2-2, per poi risegnare nell’ultima partita di quel campionato, contro il Torino. Nel mezzo alcune gare, come quella contro il Cagliari, avevano comunque visto Immobile subentrare. Tra le 8 gare consecutive di digiuno in quella stagione, 6 erano di campionato e 2 di Coppa Italia, compresa la finale contro l’Atalanta, vinta 2-0 con i gol di Milinkovic e Correa.

Si può comunque considerare, questa, una situazione diversa da quella di due stagioni fa: Immobile infatti, nel mezzo, ha giocato anche in nazionale, segnando due gol che hanno contribuito alle vittorie contro Bulgaria e Lituania, indossando contro quest’ultima, per la prima volta, la fascia da capitano anche in nazionale. Era dal 2005 che un giocatore della Lazio non era capitano in nazionale: in quell’occasione fu Angelo Peruzzi a ricevere la fascia. Un altro traguardo importante per l’attaccante di Torre Annunziata, che è ora in cerca di una rete importante in campionato: il gol numero 150.

