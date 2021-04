Lazio Women sempre più realtà: sei finali alla rincorsa della promozione, il primo ‘ostacolo’ si chiama Chievo





Il calcio femminile è sempre più una realta nel panorama sportivo, e fa appassionare tanti tifosi al pari di quello maschile. In casa Lazio il Presidente Claudio Lotito ha investito molto in questo settore, con la voglia di riportarlo in alto nella massima Serie. Le aquile guidate da Carolina Morace (tornata a casa il 31 gennaio 2021) sono in lotta per il primo posto della classificia di Serie B. A sole quattro lunghezze dal Pomigliano Calcio e con ancora sei gare da giocare, tra cui il derby e lo scontro diretto con il Tavagnacco (a -3 dalla Lazio Women). Le ragazze capitanate da Martina Santoro fin qui hanno conquistato 35 punti, costruiti da 8 vittorie, 11 pareggi e solo 1 sconfitta in casa del Ravenna Women. Non male come score per ambire alla promozione in Serie A. Tanti i gol segnati, soprattutto in trasferta dove le biancocelesti sembrano trovarsi meglio, 27 a confronto dei 18 fatti in casa; stesso trend che vale per i gol subiti, solo 7 in trasferta mentre troppi tra le mura di Formello: ben 12. Mister Morace avrà tanto su cui lavorare, con la mente già alla prossima stagione, partendo sicuramente dall’andamento della sua squadra nelle gare casalinghe; così come troppi sono i pareggi consecutivi che alla lunga potrebbero costare caro. Inverso è il cammino in classifica marcatori dove invece la Lazio Women domina con la sua bomber Adriana Martìn, 17 reti all’attivo e +6 da Pinna Romina del Pomigliano Calcio. Adesso l’obiettivo è terminare la stagione come se si affrontassero 6 finali, la prima proprio contro il Chievo domenica 11 aprile a Formello. Quale occasione migliore per migliorare lo score delle vittorie in casa inziato nel recupero contro il Perugia vinto per 3-0. Chievo che proviene da una vittoria che da morale, ma l’andata fu una vera e propria sentenza: 3-0 biancoceleste con autogol per i gialloblu e gol di Martìn e Cianci. Morace che però rischia di non avere a disposizioni Claudia Palombi. L’attaccante ha riportato una distorsione alla caviglia dopo un contrasto in allenamento, nulla di grava ma il rientro in campo potrebbe esserci tra 10 giorni.

