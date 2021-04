Nove battaglie separano la Lazio dalla Champions: tutto sul rush finale dei biancocelesti





Nove sono le gare restanti di questa Serie A (senza considerare il recupero di Lazio-Torino). Nove vere e proprie battaglie che separano i biancocelesti dalla riconferma di un posto in Champions League.

I giocatori ci credono, i tifosi ancor di più, ma servirà dare il tutto per tutto da qui al 23 maggio e non sono ammessi passi falsi. Il rush finale avrà inizio affrontando in trasferta l’Hellas Verona e si chiuderà a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Se diamo uno sguardo al girone d’andata, nelle ultime nove sfide di campionato, la Lazio ha conseguito 7 risultati utili, totalizzando 17 punti. Due sconfitte, contro l’Hellas Verona e il Milan, nello sfortunato match perso allo scadere a San Siro. Solo pareggi, poi per Simone Inzaghi contro suo fratello Pippo e il Genoa. Ma, dopo l’1-1 a Marassi, sono arrivate solo vittorie per i biancocelesti, cinque complessive per la precisione: una tra tutti il trionfo nel derby per 3-0. Il miglior marcatore del rush finale all’andata è stato Ciro Immobile con 7 reti, seguito a poca distanza da Luis Alberto a quota 5, poi 3 gol per Felipe Caicedo e una rete firmata da Sergej Milinkovic Savic. La zona Champions attualmente dista soltanto 4 lunghezze, anche se i bianconeri, con 56 punti, attendono il recupero con il Napoli.

Insomma il sogno è tutt’altro che irraggiungibile ma la Lazio in queste sette settimane di calcio restanti dovrà lanciare il cuore oltre l’ostacolo dimostrando che è lì che appartiene, in alto, tra le Grandi d’Europa.

Nel dettaglio tutti i risultati delle ultime nove giornate del girone d’andata:

Lazio-Hellas Verona 1-2

Benevento-Lazio 1-1

Lazio-Napoli 2-0

Milan-Lazio 3-2

Genoa-Lazio 1-1

Lazio-Fiorentina 2-1

Parma-Lazio 0-2

Lazio- Roma 3-0

Lazio-Sassuolo 2-1

