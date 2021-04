Offese razziste a Diakhaby, il comunicato del Valencia





Oggi in Liga si è giocata Cadice–Valencia, gara in cui c’è stata una vicenda legata al razzismo: Diakhaby, calciatore del Valencia, è uscito dal campo a seguito di un battibecco, dopo il quale le squadre sono uscite dal campo, con la gara che è stata interrotta. Pochi minuti fa il Valencia ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda:

“1. Mouctar Diakhaby è diventato oggi un’altra vittima del razzismo nel calcio.

2. Dopo aver subito un insulto razzista intollerabile, hai comunque visto il cartellino giallo per protesta.

3. Siamo orgogliosi del supporto che Diakhaby ha ricevuto dai suoi compagni di squadra e della decisione di lasciare il campo in blocco.

4. Confidiamo che questo evento sarà indagato.

5. Con nostro disappunto, non è stata presa alcuna decisione.

6. Il Club in nessun momento esorta i suoi giocatori a tornare in campo. L’arbitro comunica ai giocatori le potenziali conseguenze del mancato rientro in campo di gioco. I giocatori, costretti a giocare sotto minaccia di rigore dopo gli insulti razzisti e il cartellino giallo a Diakhaby, decidono di rientrare in campo.

7. Diakhaby ha chiesto ai suoi compagni di squadra di tornare in campo e combattere. I suoi colleghi hanno rispettato la sua volontà.

8. Quello che è successo oggi non dovrebbe mai più ripetersi nel calcio.

9. Il Valencia CF è contro il razzismo ed esprime il suo pieno sostegno a Diakhaby. Oggi è un giorno triste per il nostro sport.

10. Quello che abbiamo perso oggi non è una partita, oggi si è perso il rispetto e lo spirito del calcio e dello sport.“

