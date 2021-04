Riccardo Cucchi su Lazio-Torino: “Quello che ha presentato la Lazio è convincente”





La vicenda tra Lazio e Torino continua a essere oggetto di riflessioni all’interno del calcio. L’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla questione dopo la sentenza, ecco le sue parole: “Provvedimento Lazio? Non mi avventuro su questa vicenda, ci sarebbero le carte da vedere. Se non è richiesta la penalizzazione in punti, evidentemente quello che ha presentato la Lazio è convincente”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: