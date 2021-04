Serie A, Mario Sconcerti: “Siamo un campionato fallito, con 4 miliardi di debiti”





Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo alla situazione attuale del campionato italiano, anche in riferimento a quello che sta dicendo la classifica in questo momento. Ecco le sue parole: “L’Inter non sta facendo un campionato eccezionale. Ha fatto il campionato di una che vuole vincere, le altre non hanno mai fatto concorrenza se non il Milan, che ha mollato da qualche giornata. Siamo un campionato fallito, con 4 miliardi di debiti. Siamo condannati alle seconde scelte. Sono 11 anni che non vinciamo nulla. La Nazionale negli ultimi tre mondiali sappiamo cosa ha fatto. La Juve è un problema all’interno del sistema calcio“.

