Tennis, Jannik Sinner si ferma in finale: vince Hurkacz a Miami





Alle ore 19:oo è andata in scena la finale dell’Atp Miami, che ha visto sfidarsi l’italiano Jannik Sinner e il polacco Hurkacz. Il sogno del giovane tennista italiano è sfumato: Hurkacz ha vinto in due set la finale, con il punteggio di 7-5, 6-4. Sinner ha avuto l’opportunità di servire per il primo set, ma ha poi perso al tie-break. Nel secondo set Hurkacz è andato avanti per 4-0, aggiudicandosi la vittoria finale nonostante un tentativo di rimonta da parte di Sinner.

