45 anni oggi, 55 gol e 240 panchine: auguri mister Inzaghi, storia della Lazio di ieri e di oggi





La Lazio è la metà di Inzaghi: 45 anni oggi, 22 dei quali vissuti con la maglia biancoceleste. Basterebbe questo per entrare di diritto nella storia laziale, ma sarebbe ingeneroso non riconoscere al tecnico piacentino i traguardi raggiunti, i record eguagliati e subito superati, i trofei messi in bacheca fin dalle giovanili e l’amore incondizionato dei tifosi conquistato in questo ventennio.

Passato – Approda giovanissimo nella capitale, all’età di 23 anni. Dopo la gavetta in C, diventa il perno attorno al quale ruota l’attacco del Piacenza e grazie ai suoi gol permette al club di rimanere in A. Lo notò così la Lazio, tra le tante squadre che avevano messo gli occhi sul classe ’76. La società dell’allora patron Cragnotti riuscì a battere la concorrenza e nella stagione 99\00 l’attaccante diventa laziale. Ha vinto lo scudetto e si vanta del titolo di miglior realizzatore biancoceleste nelle competizioni europee con 20 reti: emblematici i 4 gol siglati in Champions League contro l’Olympique Marsiglia, impresa sicuramente non di tutti i giorni. Dopo alcune parentesi fuori Roma, torna per concludere la sua carriera da giocatore con l’aquila sul petto. Ritiratosi dal calcio, inizia la scalata alla panchina della prima squadra, iniziando dalle giovanili del club laziale: prima gli Allievi Regionali, poi Nazionali ed infine la Primavera.

Presente – Dopo aver vinto anche con le giovani aquile, il 3 aprile del 2016 arriva in prima squadra: il suo bottino da tecnico della Lazio “grande” vanta due Supercoppe Italiane ed una Coppa Italia. Numeri alla mano, basterebbe la media anni\trofei per definirlo vincente, ma sicuramente i suoi meriti non si limitano a questo: si è fatto amare da un popolo, quello biancoceleste, che lui a sua volta incensa ogni volta che può. Ha unito società e supporters in un momento delicato della storia laziale. Difficile capire se i sostenitori laziali lo adorino più per i trofei o per quei gesti come la corsa a bordocampo “vicino ad Immobile“, o quell’esultanza a terra con Milinkovic, oppure per l’abbraccio con Caicedo dopo il 90′ o anche per quella “indicazione” data a Marusic durante il fallo laterale che ha portato al pareggio nell’ultimo Lazio-Juventus. Un tecnico così è semplicemente il patrimonio della società, il valore aggiunto della squadra e l’orgoglio di ogni tifoso.

Futuro – C’è la questione legata al rinnovo di contratto che preoccupa l’ambiente. Una firma che doveva arrivare durante lo scorso ritiro di Auronzo di Cadore, poi è slittata al termine del mercato estivo, successivamente a Natale ed ora l’attesa continua. La speranza è quella che possa continuare insieme alla Lazio, con i più romantici sognano un finale, o meglio, un “non finale” alla Sir Alex Ferguson. Inzaghi ha costruito un capolavoro, cullato il sogno scudetto nella scorsa stagione e riportato il club in Champions dopo anni d’attesa: impossibile ad oggi immaginarlo fuori Roma, mister Inzaghi è la Lazio di oggi e di ieri. Per tutto questo: buon compleanno mister, buon compleanno laziale!

